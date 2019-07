e-commerce : Alibaba s’ouvre aux PME américaines

Le géant chinois va permettre aux petites et moyennes entreprises américaines de vendre leurs produits sur Alibaba.com. Jusqu’à présent, les commerçants américains pouvaient seulement acheter des marchandises sur sa plateforme de e-commerce.

“Désormais, près de 30 millions de PME aux États-Unis (…) peuvent accéder plus facilement à cette plateforme mondiale de commerce électronique B2B dont la valeur atteint 23,9 milliards de dollars, soit une opportunité six fois plus importante que le marché mondial du commerce électronique B2C”, argumente Alibaba dans son communiqué.

Les vendeurs devront s’acquitter de frais annuels d’environ 2 000 dollars, mais il ne percevra pas de commissions sur les ventes, contrairement à Amazon.

Our new U.S. presence is more than just an ecommerce platform. We’re collaborating with service providers like @indeed @ShipStation & @BigCommerce to offer deals to help businesses grow. See the all the offers here: https://t.co/6hSgNrFYJ6 pic.twitter.com/208SjsMNUu

— Alibaba.com (@AlibabaB2B) 23 juillet 2019