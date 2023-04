Les « Écoles IA » de Microsoft ont 5 ans : quel est le bilan ?

Faire d’apprenants en reconversion ou éloignés de l’emploi des développeurs en intelligence artificielle, c’est le but des Écoles IA Microsoft by Simplon.

Adresser des publics éloignés de l’emploi ou des professionnels en reconversion pour en faire des développeurs en intelligence artificielle, Microsoft France le tente avec Simplon.

Les Écoles IA Microsoft by Simplon ont été créées en 2018 avec une ambition : rapprocher l’offre de compétences de la demande de profils qualifiés dans les métiers de l’IA. Et ce grâce au soutien de plus de 300 partenaires, dont les entreprises Avenade, Capgemini et Orange.

Et ce en adressant un public de professionnels en transition et de demandeurs d’emploi.

5 ans d’Écoles IA Microsoft by Simplon

La première de ces écoles a ouvert en mars 2018 sur le campus Microsoft d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). L’entreprise sociale agréée solidaire Simplon avait alors en charge la partie opérationnelle. Elle a conservé ce rôle lorsque le projet a essaimé en régions.

Depuis, une cinquantaine de promotions réparties sur le territoire ont accueilli « 905 apprenants ». Avec l’objectif de faire d’eux des développeurs en intelligence artificielle (titre RNCP de niveau 6 et certifications Microsoft Azure).

Et ce après 19 mois de formation, dont une phase intensive consacrée à la programmation et aux technologies de l’IA, suivie d’une phase en alternance au sein d’entreprises partenaires.

Pris en charge pour les apprenants, le coût de cette formation (certifications incluses) varie de 12 à 27 euros de l’heure. Simplon s’assure du financement au travers de différents organismes et parties prenantes (Pôle emploi, OPCO, Fonds européens, Régions, CPF, etc.).

Qu’en est-il du taux de réussite ?

Selon les promoteurs de l’offre, 81% des apprenants des écoles IA Microsoft by Simplon ont validé leur titre RNCP (répertoire de France Compétences). 18% l’ont fait partiellement.

Aussi, 79% des apprenants ont également obtenu leurs certifications Microsoft Azure Fundamentals et Concepts de base de Microsoft Azure AI. Par ailleurs, 6 mois après leur sortie de l’école, près de 57% ont obtenu un emploi en CDI, plus de 20% ont signé un CDD. Aussi, 12% ont repris des études et 8,4% ont opté pour le travail indépendant.

Microsoft et Simplon ont depuis décliné le concept sous la forme d’Écoles Cyber et Cloud.

(crédit photo © Adobe Stock)