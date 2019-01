Ecosystème Cloud : plus de 250 milliards $ en 2018

L’écosystème du marché du cloud computing a connu une forte croissance l’année passée et a franchi le cap des 250 milliards de revenus (+32% sur un an). C’est ce qui ressort du rapport de Synergy Research Group consacré à un bilan 2018 de ce marché.

Dans le détail, ce sont l’infrastructure-as-a-service (IaaS) et le platform-as-a-service (PaaS) qui ont connu la plus forte progression annuelle de leurs revenus (+50%), suivis par les logiciels de gestion de cloud hybride (+41%), le software as-a-service (SaaS) d’entreprise et les infrastructures de cloud publics (+30% tous les deux) et les services d’infrastructure hébergés de clouds privés (+29%).

Neuf acteurs en pointe

Microsoft, Amazon/AWS, Dell EMC et IBM se placent dans le peloton de tête des meneurs de ce marché suivis de Salesforce, Cisco, HPE, Adobe et VMware. A eux neuf, ils ont généré plus de la moitié des 250 milliards de dollars de recettes sur 2018.

Cette année là, les dépenses totales pour le matériel et les logiciels utilisés pour construire des infrastructures cloud ont dépassé 100 milliards de dollars, réparties presque également entre les nuages publics et privés, note Synergy Research Group.

Et le cabinet d’analyse de prédire que même si “les taux de croissance du marché vont inévitablement s’effriter en raison de l’ampleur des chiffres, le marché global va doubler en moins de quatre ans”.