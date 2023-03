Ecrans PC : les entreprises réévaluent leurs priorités

Le marché mondial des écrans n’échappe pas au repli constaté dans les PC.

Selon la société américaine d’études de marché, 30,5 millions de moniteurs ont été vendus dans le monde au quatrième trimestre 2022. Un chiffre en repli de -18,3% par rapport au T4 2021. Il s’agit du niveau le plus bas enregistré depuis qu’IDC étudie ce marché (2008).

Certes, la décélération a été moins marquée sur l’ensemble de 2022 (-5,9%). Mais IDC s’attend à ce que les livraisons d’écrans se contractent davantage cette année 2023 (-9,8%).

En outre, il n’y aurait pas d’inversion de tendance avant 2024.

Comment l’expliquer ?

Le contexte macro-économique pèse sur la demande et les stocks se réduisent peu.

Les entreprises ont déjà beaucoup investi durant les années 2020 et 2021 pour soutenir la bascule vers le travail dit hybride (à distance et en présentiel) durant la pandémie de Covid 19. Les organisations préfèrent optimiser l’existant et recentrer leurs investissements IT.

Du côté des particuliers, la tendance est la même. La demande de moniteurs grand public pour jouer, se divertir et/ou prendre des cours en ligne décélère fortement. Et ce après une expansion sans précédent constatée au cours des premières phases de la pandémie.

Ecrans PC : Dell, Lenovo et consorts dans l’expectative

Au-delà de 2024, IDC s’attend à une stabilisation progressive du marché des écrans PC.

« À court terme, les moniteurs resteront un domaine secondaire pour de nombreux acheteurs », a déclaré Jay Chou, responsable de recherche chez IDC.

En période pré-pandémique (2019) « le volume annuel se situait en moyenne autour de 125 millions d’unités livrées. Ce volume a fortement augmenté pour dépasser les 135 millions au cours des trois dernières années. Il faudra attendre pour que la situation se stabilise. »

« Les particuliers et les entreprises réévaluent leurs priorités », a ajouté l’analyste. « Malgré tout, nous sommes convaincus que la majorité de la base installée récemment élargie sera incitée à mettre à niveau [ses écrans] dans les années à venir. »

Les principaux acteurs du marché des monitors, dont les firmes américaines Dell et HP, et le groupe chinois Lenovo, s’y préparent.