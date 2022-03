Ecrans PC : la fête est (bientôt) finie

2022 marquerait la fin d’un cycle long de croissance des ventes mondiales d’écrans pour PC, un marché dominé par Dell et Lenovo.

Malgré un second semestre en repli, le marché mondial des écrans pour PC a terminé l’année passée en hausse, relève IDC.

Selon le cabinet américain d’études de marché, plus de 143 millions de ces écrans ont été vendus en 2021 (+5% par rapport à 2020). IDC parle ici de la « meilleure performance annuelle » du marché depuis 2012.

Toutefois, la décélération de l’été dernier a perduré au quatrième trimestre (37 millions d’unités livrées, -5,2% en glissement annuel).

Sur l’ensemble de l’année, cependant, les investissements des entreprises dans le travail dit hybride (en présentiel et à distance) ont encore bénéficié aux principaux fournisseurs mondiaux du marché.

Dell et Lenovo au top

La firme américaine Dell et le groupe chinois Lenovo ont dominé le marché mondial des écrans en volume. Ils ont été les seuls à voir augmenter leurs ventes sur ce segment au quatrième trimestre 2021.

Sur l’année, par ailleurs, chacun a affiché une croissance à deux chiffres. A l’inverse, les ventes de « monitors » de TPV Technology et HP, respectivement 3e et 4e vendeurs mondiaux, ont chuté.

Samsung, 5e fournisseur mondial d’écrans PC, a augmenté ses ventes en 2021, malgré un dernier trimestre en fort repli.

Justement, la période de croissance ininterrompue de ce marché (de 2018 à 2021) arriverait à son terme. « La mise à niveau des parcs de PC et d’écrans d’entreprises qui migraient alors vers Windows 10 et la bascule vers le télétravail en période de pandémie [de Covid 19] ont donné un coup de pouce à une industrie qui auparavant stagnait », déclare Jay Chou, responsable de recherche chez IDC.

Ce cycle dynamique s’achève. Les coûts élevés d’expédition et les difficultés de la chaîne d’approvisionnement perdurent. Aussi, « la saturation grandissante et les pressions inflationnistes liées à la pandémie et au conflit en Ukraine devraient impacter les ventes à la baisse en 2022 », mais celles-ci se stabiliseraient par la suite.

(crédit photo via Pixabay)