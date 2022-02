De l’Edge au Cloud : Akamai s’offre Linode 900 millions $

Akamai, pionnier des réseaux de diffusion de contenu (content delivery network ou CDN), annonce racheter Linode, fournisseur d’une offre IaaS (infrastructure-as-a-service) orientée développeurs. Selon les termes de l’accord conclu entre les deux entreprises américaines, Akamai va acquérir la totalité des capitaux propres en circulation de Linode pour environ 900 millions de dollars.

Le rachat doit permettre à la multinationale de coupler l’offre IaaS de Linode à ses propres services (diffusion de contenu, calcul à la périphérie du réseau, cybersécurité…). Et, par extension, de consolider sa gamme.

« Akamai est un pionnier de l’Edge computing. Nous sommes donc ravis d’entamer un nouveau chapitre de notre évolution en créant une plateforme qui permet de créer, exécuter et sécuriser des applications du cloud à la périphérie du réseau », déclare par voie de communiqué Tom Leighton, CEO et cofondateur d’Akamai.

La direction de Linode partage ce point de vue.

« Le mariage des produits de calcul et de stockage de Linode avec les solutions sans serveur, CDN et de sécurité d’Akamai apportera aux clients une gamme plus large de services pour créer, moderniser et faire évoluer la prochaine génération d’applications », explique dans un billet de blog Christopher Aker, fondateur et CEO de Linode.

Fondée en 2003 autour de la fourniture de serveurs privés virtuels, l’entreprise propose depuis l’ensemble des services cloud classiques que les développeurs et d’autres utilisateurs peuvent attendre, ainsi que des bases de données managées et des services Kubernetes. PME de 256 personnes, Linode revendique des clients dans 185 pays.

Son offre est une alternative aux services d’hyperscalers (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud…). « Dans un avenir proche » Linode va continuer à fonctionner comme d’habitude, précise Christopher Aker. « Akamai n’a pas l’intention de changer ce qui a fait notre succès », assure le dirigeant.

Les deux parties prévoient de finaliser la transaction d’ici la fin mars 2022.

