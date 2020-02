Edge : Microsoft sort une version ARM64 qui s’est fait attendre

Cette fois-ci, c’est la bonne : la version ARM64 du « nouvel » Edge (base Chromium) est arrivée sur le canal stable.

Jusqu’alors, les possesseurs de systèmes Windows sur ARM – dont la Surface Pro X – devaient utiliser, pour bénéficier d’une expérience native, la version « originale » du navigateur, que Microsoft a décidé d’abandonner.

Ils pouvaient aussi opter pour les versions 32 bits d’Edge, Chrome et consorts (émulation x86), au prix de performances dégradées.

Troisième possibilité : Firefox, dont la mouture ARM64 est disponible… mais en bêta.

Ses travaux en la matière, Mozilla les avait ouverts au public fin 2018, à travers le canal nightly.

Quelques semaines en amont, Qualcomm avait organisé son Snapdragon Technology Summit.

À cette occasion, le groupe américain avait présenté sa puce 8cx, sur laquelle se fonde notamment la Surface Pro X.

Il avait annoncé, en parallèle, que Firefox et Chromium seraient portés à destination des systèmes Windows sur ARM. Microsoft venait pour sa part d’officialiser son intention de réarchitecturer Edge autour du même moteur que Chromium.

Au printemps, après le passage de « Firefox ARM64 » en bêta, on a vu circuler des versions d’Edge pour cette même plate-forme. Fonctionnelles, mais distribuées par des canaux non officiels.

Download MS Edge Canary ARM64 (76.0.182.0): https://t.co/0ccKoPWzJ9 and run it with the following command to set it as canary: « –msedge-sxs » No ARM64 updater is available yet. cc @sinclairinator

Le 5 novembre 2019, date du lancement commercial de la Surface Pro X, il n’y avait toujours pas de canal officiel.

Lors de sa conférence Ignite (du 4 au 8 novembre), Microsoft avait fixé au 15 janvier 2020 la disponibilité générale du « nouvel » Edge. Tout en affirmant que la prise en charge d’ARM64 ne serait pas assurée à cette échéance.

Le 13 novembre, les premiers pas étaient faits sur le canal Edge Canary.

We’re pleased to announce that Microsoft Edge for ARM is now available in the Canary channel! Canary is now built natively for the ARM64 architecture that powers some Windows 10 devices, including the new Surface Pro X. It will soon come to the Dev and Beta channels as well. pic.twitter.com/cKg1H3Utfd

— Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) November 13, 2019