Elon Musk propriétaire de Twitter : on s’en approche

Finalement, Elon Musk veut bien racheter Twitter. Et au même prix que ce qu’il avait proposé en avril dernier. En l’occurrence 54,20 $ par action, valorisant l’entreprise à environ 44 Md$. À une condition toutefois : que cette dernière abandonne les poursuites à son encontre.

Le milliardaire avait effectivement fait volte-face peu après avoir déposé son offre ; ce qui lui a valu d’être attaqué en justice. Il estimait que le réseau social ne lui avait pas communiqué les informations adéquates sur la réalité de son activité. En particulier à propos des bots.

Twitter issued this statement about today’s news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share.

— Twitter Investor Relations (@TwitterIR) October 4, 2022