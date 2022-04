Elon Musk acquiert Twitter : une réalité dès ce lundi ?

Twitter, tout près de passer dans les mains d’Elon Musk ? Les négociations avec l’homme d’affaires en seraient à leur phase finale. Elles pourraient aboutir à une annonce dès ce lundi. Scénario probable : une acquisition en numéraire, à 54,20 $ par action, valorisant le réseau social à 43 Md$.

Twitter n’aurait, pour le moment, pas négocié de clause go-shop. Disposition qui lui permettrait d’accepter – moyennant dédommagement – d’autres offres pendant la période entre la signature de l’accord et sa validation.

Le prix proposé représente une prime de 54 % par rapport au cours de clôture de Twitter le 28 janvier dernier (veille de l’entrée d’Elon Musk au capital). Et de 38 % par rapport à celui du 1er avril (dernier jour de cotation avant l’annonce publique de cette prise de participation).

Le patron de Tesla et de SpaceX détient actuellement 9,1 % de Twitter. Début avril, il s’est vu proposer une place au conseil d’administration jusqu’en 2024… sous conditions. En particulier, celle de ne pas monter, dans les 90 jours suivant son intronisation, à plus de 14,9 % du capital.

L’intéressé avait décliné la proposition. Et était rapidement revenu à la charge. Dans une lettre du 13 avril, il formulait officiellement l’offre à 43 Md$, qui serait « [sa] dernière ». Dans sa forme actuelle, Twitter ne deviendra pas un modèle de liberté d’expression, regrettait-il dans les grandes lignes.

Une semaine plus tard, Elon Musk détaillait son apport financier. Il affirmait pouvoir sécuriser 46,5 Md $. Avec, dans la boucle, Morgan Stanley, Barclays et Bank of America, entre autres.

– 21 milliards de dollars de capitaux propres

– Prêt sur marge, pour 12,5 Md$

– Prêt à terme garanti, pour 6,5 Md$

– Facilité de crédit renouvelable garantie, pour 500 M$

– Jusqu’à 3 Md$ en crédit-relais garanti et 3 Md$ en crédit-relais non garanti

Outre le renforcement de la liberté d’expression, Elon Musk veut rendre open source l’algorithme de Twitter. Il fait par ailleurs de l’élimination des bots une priorité.

Will endeavor to keep as many shareholders in privatized Twitter as allowed by law

— Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022