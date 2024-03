Elon Musk vs OpenAI : les créateurs de ChatGPT donnent leur version des faits

A grand renfort d’emails échangés avec Elon Musk et publiés sur leur site, les dirigeants d’OpenAI rejettent les allégations du milliardaire concernant leur décision de se détourner du statut associatif et du modèle Open Source.

Dans un communiqué, ils détaillent les différentes étapes qui ont marqué le désaccord stratégique qui les a opposé à Elon Musk, jusqu’à que celui-ci quitte OpenAI qu’il avait cofondée.

We are dedicated to the OpenAI mission and have pursued it every step of the way.

We’re sharing some facts about our relationship with Elon, and we intend to move to dismiss all of his claims.https://t.co/npC4P5pJE7

— OpenAI (@OpenAI) March 6, 2024