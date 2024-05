Elon Musk (xAI) veut « construire un superordinateur Nvidia »

La start-up xAI, fondée par Elon Musk, envisage de construire un superordinateur basé sur un grand nombre de puces Nvidia H100 pour alimenter la prochaine version de son chatbot IA Grok, aurait déclaré Musk lors d’une présentation aux investisseurs.

Il souhaite que le supercalculateur soit opérationnel d’ici l’automne prochain.

La société pourrait travailler avec Oracle pour construire le système, a rapporté The Information, citant une présentation aux investisseurs plus tôt ce mois-ci. Le système utiliserait au moins quatre fois le nombre de puces Nvidia H100 en cluster utilisées dans les plus grands systèmes de ce type aujourd’hui, aurait déclaré Elon Musk.

Il a comparé le système aux usines « gigafactory » de Tesla, le qualifiant de « gigafactory du calcul », selon The Information.

Elon Musk a fondé xAI pour concurrencer les systèmes d’IA générative comme OpenAI, qu’il a également cofondé, et Google, après que ces systèmes soient devenus populaires auprès des utilisateurs.

Plus tôt cette année, il a déclaré que le modèle de langage large Grok 2 (LLM) nécessitait 20 000 puces H100 pour s’entraîner, et que Grok 3 nécessiterait 100 000 puces H100 très demandées.

xAI a annoncé ce week-end avoir clôturé un cycle de financement de 6 milliards $, donnant à la start-up une valorisation post-financement de 24 milliards $

Lundi, Musk a publié un appel de recrutement sur sa plateforme X, anciennement Twitter, en écrivant : « Rejoignez xAI si vous croyez en notre mission de compréhension de l’univers, qui nécessite une recherche la plus rigoureuse de la vérité, sans égard à la popularité ou au politiquement correct. »

