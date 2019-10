Emploi cadre : le secteur informatique, une locomotive sous tension

Les activités informatiques ? Une locomotive de l’emploi cadre, mais aussi un secteur en tension.

Ce double constat s’illustre dans une note de conjoncture de l’Apec (Association pour l’emploi des cadres).

L’échantillon étudié se compose de 750 entreprises privées d’au moins 100 salariés, interrogées en septembre 2019.

61 % ont affirmé avoir recruté au moins un cadre au 3e trimestre. Elles avaient été 63 % à la même période l’an dernier.

La proportion est plus importante dans l’industrie (63 %), la construction (74 %) ou encore la banque-assurance (84 %).

Elle atteint 87 % dans les activités informatiques. Et pourrait monter à 92 % au 4e trimestre.

Les volumes de recrutements dans le secteur ne sont pas pour autant en hausse : ils se stabilisent d’une année sur l’autre.

Dans le même temps, sur l’échantillon global, le pourcentage d’entreprises à déclarer avoir effectué moins de recrutements augmente : + 6 points, à 23 %.

Tous secteurs confondus, les recrutements motivés par des remplacements* sont plus nombreux à aboutir (75 %) que ceux liés à des créations de postes (55 %). En tout cas à l’analyse des offres d’emploi publiées au 1er trimestre 2019 sur Apec.fr.

Ces offres recueillent en moyenne 30 candidatures… mais près de deux fois moins (17) dans le secteur des activités informatiques.

Les difficultés que signalent les recruteurs y font écho.

Toujours d’après l’Apec, 31 % des entreprises prévoient de recruter au moins un cadre en informatique au 4e trimestre. Soit moins que pour les cadres commerciaux (43 %), des services techniques (38 %) et de la gestion / finance / administration (36 %).

* Les recrutements restent portés essentiellement par le turnover et les départs à la retraite. Il s’agit du premier facteur pou 53 % des entreprises interrogées (contre 27 % pour le développement de l’activité).

Photo d’illustration © Indypendenz – Shutterstock.com

