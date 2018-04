Emploi : le chômage informatique baisse au premier trimestre

Le ministère du travail publie désormais au rythme trimestriel, et non plus mensuel, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi. Dans les métiers IT, le chômage a baissé au premier trimestre 2018. Une évolution conforme à la tendance générale.

Dans les systèmes d’information (SI) et de télécommunication, Pôle emploi dénombrait 38 500 chômeurs de catégorie A fin mars, alors qu’ils étaient 39 200 en décembre 2017.

La tendance se confirme lorsque l’on étend l’analyse à un éventail plus étendu de métiers IT, du support technique au développement informatique. Le total atteint alors 55 520 chômeurs fin mars, contre 57 280 fin décembre.

Le mouvement est similaire dans les catégories ABC. Elles regroupent les individus sans emploi et ceux ayant exercé une activité réduite. Ils étaient 73 520 au premier trimestre 2018 (dont 50 500 dans les SI), contre 75 070 au quatrième trimestre (51 100 dans les SI).

Toutefois, ces chiffres restent supérieurs à ceux livrés à la même période l’an dernier : 70 990 demandeurs d’emploi IT fin mars 2017, dont 55 100 chômeurs de catégorie A.

Une embellie qui profite aux cadres

Malgré tout, les intentions de recrutement sont élevées. Il reste que les entreprises témoignent de difficultés à recruter. Une guerre des talents et des compétences qui profite surtout aux ingénieurs et cadres, nombreux dans les métiers IT.

« Les réalisations et les prévisions d’embauche dans le secteur des activités informatiques sont toujours à haut niveau », a déclaré l’Apec (Association pour l’emploi des cadres) dans sa note de conjoncture trimestrielle.

Neuf entreprises sur dix du secteur ont recruté au moins un cadre au premier trimestre 2018.

