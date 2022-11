Emploi IT : l’Etat recrute 300 talents du numérique

L’Etat français a de grandes ambitions.

« En compétition avec le secteur privé et l’international pour attirer et fidéliser ces talents, l’État doit désormais être identifié comme un des employeurs phares du numérique » pour « réussir sa transformation et garantir sa souveraineté ». Le mot d’ordre : internaliser.

C’est en tout cas l’ambition affichée en amont de la 6e édition du Forum de l’emploi numérique de l’Etat.

L’événement s’adresse aux professionnels du numérique, jeunes diplômés et agents publics curieux des opportunités d’emploi et évolutions de carrière que proposent l’Etat et les collectivités territoriales.

La direction interministérielle du numérique (Dinum), ou DSI de l’Etat, est à l’initiative.

« Speed jobbings » afin de pourvoir 300 postes

Pour atteindre différents talents, dont des profils parmi les plus demandés du marché, deux événements sont proposés.

Un forum virtuel s’ouvre du 1er au 14 décembre 2022 aux candidats inscrits sur le site dédié (jusqu’au 30 novembre à 16 heures). Des rencontres-minutes (ou « speed jobbings ») et des présentations de recruteurs seront proposées.

Et, le 15 décembre, plus de 20 services recruteurs présenteront leurs offres d’emploi à la Grande Crypte (Paris 16e). La journée sera rythmée par des conférences sur la culture tech de l’État et du service public, des ateliers, des échanges et des rencontres-minutes sur les stands des recruteurs.

Une inscription préalable est obligatoire dans les deux cas.

Des recruteurs, tous issus de la fonction publique d’État et de collectivités territoriales, proposeront des postes associés à une cinquantaine de métiers et fonctions : chef de projet, data scientist, UX designer, architecte technique, urbaniste SI, développeur, responsable des systèmes d’information, spécialiste de la cybersécurité…

« Rejoindre l’État et ses Territoires partout en France, c’est accéder à plus de 56 métiers dans le domaine du numérique à exercer dans des environnements variés : Affaires Etrangères, Education, Sécurité Intérieure, Défense, Santé, Finance », indique la Dinum sur le site dédié.

Il y aura sélection, que l’on soit contractuel en devenir ou fonctionnaire.

L’an dernier, près de 2 000 candidats se sont inscrits au Forum, 350 d’entre eux ont effectivement postulé, 300 postes étaient à pouvoir.

(crédit photo © Adobe Stock)