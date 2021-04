Emploi : 5 fonctions IT recherchées dans le secteur santé

La numérisation des organisations se poursuit et avec elle la demande de compétences spécifiques. Le secteur de la santé ne fait pas exception.

Le cabinet de recrutement Robert Walters a dévoilé un panorama* des métiers IT les plus recherchés par les établissements et les entreprises de ce secteur en France.

Selon cette analyse, les métiers du développement informatique (47%) et de la gestion de projet/produit technique (23%) y sont les plus représentés. Suivent les fonctions associées aux données, à la gouvernance et aux infrastructures IT (10% respectivement).

Qu’en est-il de la croissance des recrutements dans ces spécialités ?

En 2020, c’est dans le domaine de la data (traitement, analyse, protection…) que les recrutements de talents informatiques de l’écosystème healthtech ont le plus augmenté.

Ingénieur, analyste, data scientist…

Pour ce qui concerne les établissements et les entreprises actives dans la santé, le secteur médical et le paramédical, voici le top 5 des profils informatiques les plus recherchés :

1. Ingénieur des données (recrutements en hausse de 18% en 2020)

2. Data scientist (+14%)

3. Analyste des données (+14%)

4. Ingénieur infrastructure (+13%)

5. Chef de produit (+12%)

Pour Loïc Rodriguez, consultant Robert Walters, l’ingénieur logiciel, « souvent spécialiste d’un environnement de technologies donné, a un rôle capital au sein des industries du secteur médical, spécialement lorsque la qualité logicielle est au cœur des sujets ».

Le data scientist, a de son côté expliqué Olivia Jacob, manager Finance, IT & Digital chez Robert Walters, est très recherché par l’écosystème, non pas du fait de la crise sanitaire, mais bien de « l’augmentation du nombre d’outils numériques à destination de la santé ».

* Les chiffres présentés dans l’étude sont le fruit d’une analyse des mouvements de dirigeants et cadres sur le marché de l’emploi en France par l’équique Business Intelligence de Robert Walters.