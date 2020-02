Emploi IT : le secteur va recruter 67 000 cadres en 2020

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

En France, le marché de l’emploi cadre informatique en France devrait connaître une nouvelle année faste.

Selon les prévisions 2020 de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), la fonction informatique continuerait sa progression avec près de 67 000 recrutements (66 700 exactement). Un volume d’embauches en hausse de 15% par rapport à 2019.

Les cadres informaticiens représenteraient ainsi 23% de l’ensemble des recrutements de cadres cette année. Une proportion en hausse de 3 points par rapport à 2019.

Cette progression s’inscrit dans une tendance générale positive. Toutes industries et fonctions confondues, ce sont 296 600 embauches de cadres qui son prévues cette année dans les entreprises du secteur privé (+5% par rapport à 2019), a relevé l’Apec.

Pour l’organisation dirigée par Bertrand Hébert, « Cette bonne orientation repose en premier lieu sur les performances des services et plus particulièrement sur les activités informatiques, l’ingénierie-R&D et les activités juridiques, comptables et de conseil. » Ces secteurs sont les moteurs de la transformation numérique et organisationnelle du tissu économique français. Ils représentent 4 recrutements de cadres sur 10.

Qu’en est-il dans le numérique ?

À qui profite la course aux talents ?

Sans surprise, les éditeurs de logiciels, les entreprises de services du numérique (ESN) et de conseil en technologies sont les principaux recruteurs de cadres IT. Après l’informatique, les activités juridiques, comptables et de conseil, suivies par la banque/assurance, arrivent ensuite.

Toutes sont appelées à répondre aux enjeux de cybersécurité, traitement de données massives (Big Data) et, plus largement, de transformation numérique des organisations.

Pour ce faire, l’industrie se tourne en priorité vers les cadres ayant de 1 à 10 ans d’expérience et les jeunes diplômés. Ils représenteraient 6 recrutements sur 10. Au-delà, les profils techniques devront faire preuve d’une forte expertise pour convaincre.

