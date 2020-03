Emploi IT : quand le coronavirus brouille les perspectives

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Les conséquences de l’épidémie de coronavirus sur le marché de l’emploi restent à déterminer. Dans les technologies de l’information aussi, les perspectives se brouillent.

En France, en 2020, la fonction informatique devrait embaucher près de 67 000 cadres sur l’année, soit 15% de plus qu’en 2019, selon les prévisions publiées en février par l’Apec.

Aux États-Unis, avec 40 000 emplois technologiques supplementaires créés depuis le début de l’année 2020, le secteur affiche son optimisme, selon des données du Bureau of Labor Statistics (BLS) agrégées par l’organisation américaine CompTIA.

Depuis ces publications, l’extension de l’épidémie de coronavirus a conduit le président américain Donald Trump à interdire pour un mois les voyages d’Europe vers les États-Unis. L’incertitude gagne les marchés et les entreprises.

Plan de soutien à l’emploi

En France, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a indiqué sur LCI jeudi que, tous secteurs d’activité confondus, 3600 entreprises et 60 000 salariés seraient concernés, à ce jour, par le chômage technique. Ces chiffres devraient fortement augmenter. « Nous ferons un plan massif de soutien à l’emploi […] je n’ai pas de limite budgétaire, nous ferons ce qu’il faut » pour accompagner les entreprises et les salariés, a déclaré la ministre.

Outre-Atlantique, « de nombreuses industries sont impactées financièrement par les conséquences du coronavirus », a expliqué à CIO Dive Tim Herbert, vice-président exécutif, recherche et intelligence de marché, chez CompTIA.

Or toutes les industries touchées, dont le tourisme, le voyage d’affaires, l’évenementiel et le commerce, sont des clientes de l’IT. Les fournisseurs de solutions, de services et de prestations technologiques pourraient donc voir baisser leurs ventes à court terme, recourir au chômage partiel et, finalement, retarder certaines embauches…

La crise actuelle sera-t-elle suivi d’un rebond rapide et durable de l’économie ? Sommes-nous proche d’une récession globale qui maintiendra un moment l’économie et ses acteurs dans le creux de la vague, avant de retrouver un second souffle ?

Pour Tim Herbert, « il est trop tôt pour dire si les achats [IT] prévus par des clients seront reportés ou réorientés vers des domaines spécifiques », comme le travail à distance.

