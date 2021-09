Emploi IT : les ingés système et réseau au palmarès des « jobs en or »

Les admins et ingénieurs systèmes et réseaux côtoient les commerciaux SaaS au classement 2021 des « jobs en or » de Robert Half.

Le commercial SaaS, toujours au top des métiers recherchés ? Il était en tout cas présent dans le classement 2020 des « jobs en or » de Robert Half… et le reste cette année. C’est la seule profession du numérique dans ce cas. Après deux années au palmarès, le directeur de projet SIRH en est sorti*.

Le podium 2021 est « 100 % finance », avec le comptable général, le gestionnaire de paye et le responsable comptable. Le commercial SaaS se place au dixième rang. Juste devant lui, il y a les ingénieurs et administrateurs réseaux et systèmes.

En matière de rémunération, le fixe brut annuel médian s’élève à 50 000 € pour le commercial SaaS. Il est de 40 000 € au 25e percentile et de 60 000 € au 75e. Les profils « seniors » (5 à 8 ans d’expérience) sont particulièrement recherchés. Du côté des ingés et des admins, les paliers sont à 40 000, 45 000 et 55 000 €.

On trouve des données un peu plus précises dans la grille de salaires signée du même Robert Half. Le fixe des ingénieurs réseau (61 000 € de médian ; 80 500 au 95e percentile) y apparaît un peu plus élevé que celui des ingénieurs systèmes (53 500 et 73 000 €).

Pour des précisions en fonction de l’expérience, on peut se référer aux estimations d’un autre cabinet : Michael Page. Elles figurent ci-dessous.

Ce classement des « jobs en or » est à mettre en perspective avec les « prévisions recrutement » de Robert Half pour le 2e semestre 2021. Pour les DSI, la priorité irait aux analystes en sécurité ainsi qu’aux ingénieurs cloud et DevOps.

* En 2019, le directeur de projet SIRH était distingué dans la catégorie « management resources ». Avec une rémunération médiane de 60 000 €. En 2020, il figurait sur le podium « en intérim ». Le commercial SaaS l’était dans la catégorie « CDI ».

Illustration principale © Kadmy – Adobe Stock