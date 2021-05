Emploi IT : l’ingénieur logiciel au sommet

Sous l’angle des recrutements et des rémunérations, 2020 est restée une année dynamique pour les ingénieurs logiciels, et la tendance se poursuit. C’est l’un des enseignements du rapport « 2021 State of Software Engineers » concocté par Hired.

Aux États-Unis, le salaire des ingénieurs logiciels a augmenté en moyenne de 5% dans la région de la baie de San Francisco et de 3% à New York, a relevé la plateforme de recrutement IT acquise l’an dernier par Vettery (Adecco Group).

Dans de grands pôles urbains, les rémunérations d’ingénieurs en machine learning oscillent entre 115 000 et 171 000 dollars, en moyenne. Mais ce sont les ingénieurs logiciels en backend, full stack et frontend qui ont été les plus demandés l’an dernier.

En France, la situation est plus contrastée.

Selon le cabinet Robert Half, l’architecte logiciel (65 000 euros) et l’ingénieur DevOps (55 000 euros) figurent au top 10 des salaires médians les plus élevés dans l’IT.

Travail hybride

Des deux côtés de l’Atlantique, pour attirer les « meilleurs » talents, les entreprises ont intérêt à « tirer parti de l’IA et de données en temps réel ». Outre le salaire, la flexibilité, à travers le travail hybride et la souplesse des horaires, est un autre levier à activer.

« La demande pour des ingénieurs logiciels et compétences associées » continue de croître, a déclaré Josh Brenner, CEO de Vettery. Les compétences liées à AWS et Google Cloud Platform, aux langages de programmation Go et Scala, ainsi qu’aux bibliothèques Javascript Redux et React.js font partie des plus demandées outre-Atlantique.

* Les données concernent 72 000 candidats et 148 000 demandes d’entretien effectuées de janvier à novembre 2020 via les plateformes de Hired et Vettery. En parallèle, 1300 ingénieurs logiciels inscrits sur Hired ont répondu à un sondage.