Emploi IT : des postes durables à pourvoir en période de crise

Quel point commun entre l’agriculture, les services à la personne et l’informatique ? Ils ont « mieux résisté » à la crise que les autres métiers. En tout cas d’après Pôle emploi.

L’établissement public fonde cette observation sur les offres qu’il a diffusées au 2e trimestre 2020. Un peu moins de 1,5 million en l’occurrence (-25,6 % d’une année sur l’autre).

Le domaine professionnel « Systèmes d’information et de télécommunication » a concentré 90 570 de ces nouvelles offres, soit 6,3 %.

En hausse de 12,3 % par rapport au 2e trimestre 2019, ce volume permet à la catégorie « Support à l’entreprise »* de se maintenir au-dessus des 300 000 offres (- 8,9 % ; taux inférieur uniquement aux secteurs de la santé et de l’agriculture).

Les TIC se distinguent aussi par un proportion sans égale d’offres d’emploi dites « durables » (CDI et CDD de plus de plus de 6 mois). Elle atteint 96,9 % (+4,3 points sur un an), contre 72,2 % sur l’ensemble des offres.

* Les métiers du « support à l’entreprise » avaient déjà enregistré, au 2e trimestre 2019, le plus grand nombre d’offres diffusées (+17 %). Même tendance au 1er trimestre (+16,8 %).

Illustration principale © Indypendenz – shutterstock.com