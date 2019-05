Emploi IT : quelles entreprises proposent le meilleur salaire ?

Glassdoor, spécialiste du recrutement, publie un rapport * sur les «15 entreprises offrant les meilleurs salaires en France pour 2019. »

La liste est dominée par des sociétés du secteur IT, particulièrement les éditeurs de logiciels. L’étude considère les salaires médians ( brut) sans prendre en compte les primes.

1 – Oracle

– Salaire de Base Médian : 70 000 €

> Industrie : Technologie

2- SAP

– Salaire de Base Médian : 65 000 €

> Industrie : Technologie

3- Microsoft

– Salaire de Base Médian : 63 000 €

> Industrie : Technologie

4 – Criteo

– Salaire de Base Médian : 57 000 €

> Industrie : Technologie



5- Sia Partners

– Salaire de Base Médian : 53 500 €

> Industrie : Conseil

6 – Nokia

– Salaire de Base Médian : 52 500 €

> Industrie : Télécommunication

7 – Capgemini Invent

– Salaire de Base Médian : 51 000 €

> Industrie : Conseil

8- GE

– Salaire de Base Médian : 50 000 €

> Industrie : Technologie

9 – Accenture

– Salaire de Base Médian : 46 000 €

> Industrie : Conseil

10 – Amadeus

– Salaire de Base Médian : 45 710 €

> Industrie : Technologie

11 – Deloitte

– Salaire de Base Médian : 45,000 €

> Industrie : Finance

12 – Air Liquide

– Salaire de Base Médian : 45 000 €

> Industrie : Chimie

13 – DXC Technology

– Salaire de Base Médian : 44 500 €

> Industrie : Technologie

14 – BearingPoint

– Salaire de Base Médian : 44 500 €

> Industrie : Conseil

15 – Wavestone

– Salaire de Base Médian : 43 000 €

> Industrie : Conseil

«Il n’est pas surprenant de constater que les employeurs opérant dans le secteur des technologies dominent le classement. En raison du fort développement de ce secteur, les ingénieurs et les programmeurs sont de plus en plus recherchés. Ces profils en tension se retrouvent en position de pouvoir sur le marché de l’emploi. Bien que le salaire puisse attirer les talents, il est plus probable que ce soit la culture et les opportunités de carrière qui permettent de les fidéliser sur le long terme. » détaille John Lamphiere, Vice Président Europe de Glassdoor.

*Méthodologie : Le rapport identifie les sociétés avec le salaire de base médian annuel brut le plus élevé, telle que rapportée sur Glassdoor par les employés basés en France sur l’année passée (01/03/2018 – 28/02/2019). Les entreprises considérées pour ce rapport doivent avoir reçu au moins 30 rapports salariaux en euros par des employés basés en France au cours de la période considérée.