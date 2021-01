Emploi IT : des recrutements à géométrie variable en 2021

Les analystes en sécurité des systèmes, les ingénieurs cloud et les devops sont les plus recherchés par les DSI en France, selon le cabinet Robert Half.

Le cabinet de recrutement Robert Half a dévoilé les résultats d’une enquête sur les intentions d’embauche de moyennes et grandes entreprises en 2021.

Contexte économique global, carnets de commandes, numérisation du travail… La pandémie de Covid-19 perturbe encore les perspectives. Toutefois, 78% des dirigeants (DG, DAF et DSI) interrogés en France se déclarent « assez » ou « très confiants » quant à la potentielle croissance de leur organisation sur l’année.

Ils sont plus mesurés concernant les recrutements. Ainsi, 69% des répondants disent vouloir « stabiliser » leurs effectifs au premier semestre 2021. Une minorité (8%) opte même pour le gel total des embauches, après des mois marqués par la crise sanitaire. En revanche, 23% des dirigeants prévoient d’étoffer leurs équipes.

Malgré les incertitudes, les intentions de recrutement de cadres restent plus élevées dans les technologies et les systèmes d’information que dans d’autres secteurs.

Quels sont les choix de directeurs des systèmes d’information (DSI) ?

Sécurité, Cloud, DevOps

Pour les DSI, rapporte Robert Half, les 5 fonctions prioriraires sont les suivantes :

– Analyste en sécurité des systèmes informatiques

– Ingénieur cloud

– Ingénieur DevOps

– Gestionnaire systèmes et réseaux

– Gestionnaire support applicatif

Globalement, « la tendance au télétravail et au travail hybride, ainsi qu’à la génération de revenus en ligne et issus du commerce électronique à l’échelle internationale, influent sur les intentions et les priorités en matière de recrutements », a expliqué Albane Prieto, directrice chez Robert Half France. « Selon les premières indications, 2021 sera une année de reprise et de reconstruction, tant pour les entreprises que pour les salariés. »

* L’enquête a été menée pour Robert Half auprès de 1800 directeurs généraux, financiers et informatiques en novembre 2020. Six pays sont concernés : France, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Brésil et Australie.