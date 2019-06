Emploi IT : le secteur va recruter plus de 58 000 cadres en 2019

En France, le secteur des activités informatiques devrait recruter entre 58 790 et 63 260 cadres en 2019. Soit jusqu’à 13% de hausse en un an.

2019 devrait être une année faste pour les recrutements dans les entreprises de services du numérique (ESN), chez les éditeurs de logiciels et les sociétés de conseil en France.

Selon un baromètre de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) et du syndicat professionnel Syntec Numérique, le secteur des activités informatiques va recruter entre 58 790 et 63 260 cadres cette année. Soit une hausse comprise entre 5% et 13% par rapport à 2018. Une année déjà faste avec 55 980 recrutements.

L’année 2018 s’est traduite, in fine, par 17 190 créations nettes d’emplois de cadres IT (soit 23% de l’ensemble des créations d’emplois de cadres à l’échelle nationale cette année-là).

« Le secteur des activités informatiques est, de loin, le premier secteur recruteur de cadres devant l’ingénierie-R&D », ont indiqué les auteurs du baromètre.

6 recrutements sur 10 ciblent des débutants et jeunes cadres

Porté par la transformation numérique des entreprises, les activités informatiques pourraient représenter 22% des embauches de cadres prévues pour 2019 en France.

Les entreprises du secteur se montrent plutôt optimistes. Une sur deux prévoit d’augmenter ses effectifs sur l’année. Les recruteurs recherchent avant tout de jeunes diplômés (33% des prévisions d’embauche) et des cadres ayant de 1 à 5 ans d’expérience professionnelle (27%). Ils peuvent également faire appel à des prestataires externes.

En revanche, les cadres qui ont plus de 10 ans et plus de 15 ans d’expérience ne représentent, respectivement, que 10% et 4% des embauches planifiées. Contre 23% tous secteurs confondus. Le secteur IT confirme ainsi sa propension au jeunisme.

Enfin, sans surprise, les entreprises du secteur recherchent en priorité des ingénieurs informaticiens (71% des recrutements prévus).

Loin devant les cadres de la fonction études et R&D (15%) et les commerciaux (7%).