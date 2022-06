Emploi IT : le salaire, nerf de la guerre des talents

Pour les candidats interrogés par Fed IT, le rémunération est le premier critère de choix entre deux offres similaires. La proximité géographique et l’intérêt des missions suivent.

Fed IT, cabinet de recrutement informatique temporaire, permanent et freelance, livre l’édition 2022 de son *étude « Pulse ».

200 candidats et professionnels IT ont été interrogés en France sur leur perception du marché et sur les critères décisifs lors d’une recherche d’emploi.

Aux yeux des recruteurs, l’expérience professionnelle, les compétences techniques et relationnelles sont les premiers critères mis en exergue.

De leur côté, les candidats font de la rémunération le premier critère de sélection entre deux offres d’emploi IT similaires (pour 66% du panel). La proximité géographique du poste (46%) et l’intérêt des missions proposées (43%) suivent.

Où trouver de nouvelles opportunités ?

77% des répondants disent consulter majoritairement des sites généralistes de recherche d’emploi (Indeed, Apec, etc.). Ils peuvent également s’appuyer sur les réseaux sociaux professionnels (61%), les pages dédiées des sites d’entreprises (59%) et les services de cabinets de recrutement (52%). Les candidatures spontanées arrivent ensuite (44%).

Sans surprise, tous ou presque (98%) effectuent des recherches en ligne pour en savoir davantage sur les entreprises pour lesquelles ils postulent.

Des candidats plus volatiles

Les professionnels des technologies de l’information et du numérique font partie des plus sollicités. Dans ce contexte, le plus grand nombre des répondants (34%) prévoient de rester entre 1 et 3 ans dans leur nouvelle entreprise. 27% jusqu’à 6 ans.

La tendance concerne les jeunes professionnels et des profils plus expérimentés (jusqu’à 15 ans d’expérience) qui peuvent bénéficier d’une hausse de salaire lors d’un changement d’employeur.

Les rémunérations fixes annuelles (K€) varient de 28 000 euros en moyenne pour un développeur ou un technicien support qui débute dans la profession dans la région Occitanie, à plus de 100 000 euros pour un RSSI ou un DSI à Paris et dans sa région.

Outre la rémunération (76%), l’ambiance au travail (84%) et les perspectives d’évolution (66%) inciteraient le plus les professionnels interrogés à continuer de travailler pour une même entreprise.

Pour Fed IT, les employeurs ont donc tout intérêt à jouer la transparence sur la rémunération, peaufiner l’intégration de nouvelles recrues et proposer du télétravail.

* L’étude a été réalisée auprès de 200 candidat.e.s ayant répondu au questionnaire Fed IT (groupe Fed) entre mars et mai 2022. Les réponses ont été recueillies sur la base du volontariat par e-mailings adressés à la base de données Fed IT, ainsi que sur les réseaux sociaux.

