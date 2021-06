Emploi IT : Sécurité et Cloud d’abord

Analyste sécurité et ingénieur cloud sont les profils les plus recherchés par les directions des systèmes d’information en France, selon Robert Half.

Le cabinet de recrutement Robert Half a livré les résultats d’une enquête* sur les perspectives de dirigeants pour le second semestre 2021.

En France, 79% des 300 dirigeants (DG, DAF et DSI) interrogés se déclarent « assez » ou « très confiants » quant à leurs perspectives de croissance sur la période. En matière de recrutement, en revanche, l’heure est encore à la « consolidation » des effectifs pour la majorité des moyennes et grandes entreprises concernées, tous secteurs confondus.

Qu’en est-il spécifiquement au sein de directions des systèmes d’information (DSI) ?

Travail hybride et flexible

Les départements IT mettent en exergue la mise à niveau des compétences internes. Ils font aussi toujours partie des moteurs du recrutement de cadres.

Voici les 5 profils dont les recrutements sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou pour une mission d’intérim sont considérés comme « prioritaires » dans l’IT :

1. Analyste sécurité des systèmes

2. Ingénieur Cloud

3. Ingénieur DevOps (au 5e rang lorsqu’il est question d’une mission d’intérim)

4. Gestionnaire systèmes et réseaux

5. Analyste Business Intelligence (BI) (au 3e rang pour les besoins en intérimaires)

Les candidats qui font preuve de compétences techniques et relationnelles (soft skills) sont les plus demandés. Des profils capables de tirer parti du travail hybride (à distance et en présentiel). Or, tous ne sont pas prêts. Si 31% des répondants se déclarent impatients, 39% appréhendent « beaucoup » le retour au bureau, à temps partiel ou à temps plein.

Les entreprises, de leur côté, ont également intérêt à faire preuve de « flexibilité » pour attirer et retenir les talents. Selon Olivier Gélis, directeur général France de Robert Half, elles doivent à la fois « poursuivre le développement des compétences nécessaires à leurs stratégies de transformation et à leurs besoins d’agilité ». Et mettre en place « une organisation du travail hybride répondant aux attentes de leurs salariés ».

* Le rapport du cabinet de recrutement Robert Half agrège plusieurs jeux de données : les résultats d’une enquête internationale menée auprès de 1200 dirigeants (DG, DAF et DSI) en avril 2021, une analyse d’offres d’emploi réalisée par Burning Glass Technologies et des résultats de sondages candidats menés entre avril et mai 2021.