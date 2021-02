Emploi IT : la tension sur les recrutements persiste

Que retenir du baromètre Apec* des intentions de recrutement et mobilité des cadres ?

Après une année 2020 marquée par le repli sans précédent des offres d’emploi publiées sur Apec.fr (-35% dans les métiers IT), « les intentions de recrutement de cadres sont toujours limitées » en ce début d’année 2021, rapporte l’organisation.

Le contexte économique et sanitaire reste incertain, et les employeurs manquent encore de visibilité. Malgré tout, les prévisions d’embauche de cadres sont plus élevées dans les technologies et les systèmes d’information que dans d’autres domaines.

La fonction informatique concentre ainsi 20% des intentions d’embauche exprimées par les entreprises qui prévoient de recruter ce premier trimestre 2021. La fonction commerciale (17%) et les métiers des études/R&D (16%) suivent.

Offre et demande de compétences

Globalement, les profils expérimentés (jusqu’à 10 ans d’expérience) sont plus demandés que les jeunes diplômés. Par ailleurs, la persistance de l’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences qualifiées profite à certains profils experts.

« Certains postes extrêmement qualifiés resteront ainsi particulièrement difficiles à pourvoir, par exemple dans les métiers de la data ou pour des métiers émergents », relève l’organisation dirigée par Gilles Gateau depuis juillet 2020. « Les besoins de transformation des entreprises cumulés à la rareté des compétences devraient participer au maintien de la tension forte d’avant crise ». En outre, la moindre mobilité externe « de cadres en poste à même d’occuper ces fonctions » pourrait amplifier la tendance.

Dans ce contexte, prévient l’Apec, « au-delà du premier trimestre, aucune tendance nette ne se dégage à ce jour concernant les recrutements de cadres en 2021 ».

* Association pour l’emploi des cadres (Apec).