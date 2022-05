Emploi : la licorne cyber Lacework réduit la voilure

La licorne de cybersécurité Lacework réduit ses effectifs quelques mois après une levée de fonds « record ». Le fournisseur a rendu publique la note interne informant ses équipes « de quelques nouvelles difficiles liées à une restructuration » dans un billet de blog.

Le 25 mai 2022, « nous avons pris la décision très difficile de dire au revoir à certains de nos collègues, dans le cadre d’une restructuration et d’une modification du plan d’entreprise », ont indiqué les co-CEO David Hatfield et Jay Parikh. Ils expliquent ce choix par « un changement sismique » qui « s’est produit sur les marchés publics et privés » ces derniers mois.

Et d’ajouter : « il est de notre responsabilité de contrôler la façon dont nous exploitons notre entreprise et apportons les modifications nécessaires pour [assurer] son succès continu et à long terme ». Aussi, « nous avons ajusté notre plan pour orienter notre trajectoire de trésorerie vers la rentabilité et renforcé considérablement notre bilan. Nous devons être plus opportunistes concernant nos opportunités d’investissement et affronter les aléas de l’environnement macroéconomique. »

Le conflit russo-ukraine freine la dynamique de l’emploi IT. Les priorités des investisseurs jouent également.

20% de l’effectif impacté

Fondé en 2015 dans la Silicon Valley, le fournisseur d’une plateforme de sécurité cloud employait en mars plus de 1000 collaborateurs.

Plus de 200 emplois auraient été supprimés. En revanche, une source interne juge « surestimé » le chiffre de 300 employés qui a été diffusé sur Twitter, a relevé CRN.

Ces coupes sombres interviennent six mois après une levée de fonds en série D auprès d’investisseurs existants, avec la participation de nouveaux entrants.

En novembre dernier, Lacework annonçait avoir obtenu 1,3 milliard de dollars. Un financement présenté comme étant le « plus grand tour de table de l’histoire de l’industrie de la sécurité ». Un financement valorisant l’entreprise 8,3 milliards de dollars.

* Sutter Hill Ventures, Altimeter Capital, D1 Capital Partners, Tiger Global Management, Franklin Templeton, Counterpoint Global, Durable Capital, General Catalyst, XN, Coatue, Dragonner, Liberty Global et Snowflake Ventures .

(crédit photo © Shutterstock)