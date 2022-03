Emploi technologique : à qui profite la « grande démission » ?

Data, cloud, cybersécurité, programmation… La concurrence est exacerbée entre entreprises pour recruter et retenir les talents informatiques les plus demandés s’intensifie.

Des mois de travail à distance ou hybride, une inadéquation entre offre et demande de compétences technologiques, une concurrence exacerbée pour recruter et retenir les profils jugés les plus qualifiés… Autant de raisons qui ont entraîné une « grande démission » sur certains marchés , relève le cabinet Gartner.

Aux Etats-Unis notamment, où le quasi plein emploi dans les professions IT (le taux de chômage dans l’IT aux US est tombé à 2% en décembre 2021) influencent à la hausse les rémunérations. En Europe, la situation est bien plus contrastée. Globalement, toutefois, moins d’un tiers (29%) des 1755 travailleurs des technologies de l’information interrogés* au 4e trimestre 2021 déclaraient leur ferme intention de se maintenir dans leur emploi actuel.

Sans grande surprise, cette proportion est plus faible (20% environ) chez les moins de 30 ans. Ils sont les plus susceptibles de bénéficier d’une rémunération à la hausse en changeant d’employeurs. En revanche, le taux dépasse 48% chez les 50 ans et plus, considérés moins « employables » que leurs cadets par le marché.

Tous âges confondus, ce sont les travailleurs IT d’Europe qui sont les plus susceptibles de se maintenir dans leur emploi actuel, à 39%. Ils ne sont plus que 28% aux Etats-Unis et 18% seulement en Nouvelle Zélande à souhaiter rester chez leur employeur actuel.

La DSI s’organise

« Des départements informatiques qui ont opté pour un strict retour au bureau [Ndlr : post-confinement sanitaire] ont affronté des démissions en cascade et tentent aujourd’hui d’inverser la tendance », explique Graham Waller, vice-président et analyste chez Gartner.

Les profils les plus demandés dans la data, le cloud, le développement logiciel et la cybersécurité peuvent bénéficier d’une hausse de rémunération en changent d’employeur sur certains marchés, aux Etats-Unis notamment.

En France, il n’y a pas de surenchère, sauf pour certains experts.

Pour réduire le déficit de profils technologiques spécialisés, les directions des systèmes d’information (DSI), en lien avec les responsables des ressources humaines, ont intérêt à s’adapter. Il existe d’autres biais que le salaire pour se distinguer. Le travail hybride (télétravail et présentiel), des horaires flexibles, des recrutements diversifiés, le juste équilibre entre internalisation et externalisation de services… font partie des leviers à activer.

Selon une autre enquête de Gartner, 65% professionnels interrogés disent que cette « flexibilité » impacte leur décision de rester ou démissionner. Pour les informaticiens en Europe, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée l’emporterait même sur la rémunération lorsqu’il est question de se décider. À l’échelle mondiale, cet équilibre devient aussi important que la rémunération pour la première fois en une décennie, a relevé Gartner.