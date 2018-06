Emploi : Tesla taille dans ses effectifs

Il s’agit d’une réorganisation « difficile mais nécessaire », a déclaré Elon Musk, CEO de Tesla, dans un message adressé à ses employés et repris mardi sur son compte Twitter.

Le constructeur de voitures électriques a précisé supprimer 9% de ses effectifs, soit 4000 emplois environ. Fin décembre, Tesla employait plus de 37 500 salariés à temps plein. Depuis le début de l’annee, 8 000 personnes supplémentaires ont été recrutées, selon CNBC.

« Tesla a grandi et évolué rapidement au cours des dernières années, ce qui a entraîné une certaine duplication des rôles et des fonctions. Qui, s’ils faisaient sens par le passé, sont difficiles à justifier aujourd’hui », a ajouté le dirigeant.

Le plan « n’affectera pas notre capacité à atteindre nos objectifs de production de la Model 3 dans les prochains mois », a déclaré Elon Musk.

La Model 3 doit ouvrir le marché grand public au constructeur.

Désormais, l’entreprise prévoit désormais d’atteindre les 5000 véhicules (Model 3) produits par semaine, contre 3500 initialement. Pour ne plus grever dans la trésorerie. Et, surtout, dégager un premier bénéfice annuel depuis le création de l’entreprise à Palo Alto (Californie) en 2003.

Des retards de production et des accidents impliquant des Tesla en mode semi-autonome (Autopilot), ont suscité la défiance des marchés, un temps.

En taillant dans ses effectifs, Elon Musk cherche donc aussi à retrouver la confiance des marchés (le titre a gagné 3% mardi à Wall Street).

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx

— Elon Musk (@elonmusk) 12 juin 2018