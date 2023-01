Emploi : quelle trajectoire pour l’informatique à l’horizon 2030 ?

France Stratégie et la Dares projettent l’évolution des tendances régionales de l’emploi dans les métiers de l’informatique.

Les ingénieurs en informatique, particulièrement rompus à la mobilité géographique ? L’analyse de France Stratégie et de la Dares les place dans le haut du panier.

Cette analyse s’assortit de prédictions à l’horizon 2030. La principale n’a rien d’inouï : la très forte tension actuelle sur les métiers de l’informatique perdurerait. Voire s’accentuerait, en fonction des régions.

La Nouvelle-Aquitaine fait partie de celles où le déséquilibre entre besoins de recrutement et ressources en main-d’œuvre serait particulièrement marqué.

Même chose pour la Bretagne, les Pays de la Loire et l’Occitanie. Dans ces territoires, les besoins non couverts à l’horizon 2030 représenteraient entre un cinquième et un tiers des emplois actuels dans ce métier.

Dans les projections France Stratégie/Dares, l’arrivée d’ingénieurs en provenance d’autres régions – notamment l’Île-de-France – ne permet pas de combler les besoins élevés qui découlent d’une croissance dynamique de l’emploi.

À l’inverse, les autres régions présentent un déséquilibre modéré. Voire nul dans le cas de l’IDF. Un flux important de jeunes débutants comblerait le départ d’ingénieurs vers d’autres régions.

Il existe une surreprésentation des ingénieurs en informatique en IDF, de par la forte présence des ESN. Mais la part de la région dans l’emploi de ce métier a tendance à fléchir.