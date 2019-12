Engage2025 : Orange mise gros sur les services B2B

Sur un marché grand public où les marges sont chahutées par la concurrence acharnée et les investissements massifs, notamment pour le développement de la fibre et de la 5G, Orange mise sur les services B2B.

A l’occasion de la présentation de son plan stratégique pour les cinq prochaines années, Engage2025, Stéphane Richard a tracé une feuille de route ambitieuse pour les activités B2B pour « pour tirer profit de la convergence des métiers telco/IT dont la meilleure preuve est l’explosion de la demande des entreprises pour des services de connectivité à la demande et virtualisés, tels que le SD-WAN« .

