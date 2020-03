Equinix limite l’accès à ses datacenters en France

Depuis ce matin, l’accès aux datacenters français d’Equinix est restreint.

Les partenaires « non critiques » de l’entreprise n’ont plus le droit de pénétrer dans les installations. Même chose pour l’ensemble des clients et de leurs sous-traitants.

Ces mesures s’appliquent aussi en Allemagne, en Espagne et en Italie.

Dans les autres datacenters hors zone Asie-Pacifique, les visites se feront, à partir du 25 mars, sur prise de rendez-vous via le portail en ligne. Y compris pour les clients qui disposent, en temps habituel, d’un accès permanent.

Pour tous les sites en région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), de nouvelles règles s’appliquent :

