Equinix va ouvrir son neuvième datacenter en France

Equinix, fournisseur de datacenters et de services d’hébergement d’infrastructures pour entreprises, annonce l’ouverture prochaine d’un datacentre hyperscale aux portes de Paris.

Nommé PA9x, le datacenter est conçu pour « permettre aux hyperscalers [principaux fournisseurs cloud] de consolider leurs déploiements au niveau du cœur de réseau et des points d’accès », a indiqué la firme dans un communiqué. Il s’agit, par ailleurs, de leur proposer des services d’interconnexion avec leurs clients locaux.

« La connectivité privée entre entreprises et fournisseurs stratégiques de services cloud et réseau s’impose de plus en plus comme une approche de référence pour les organisations. La France ne fait pas exception à cette tendance. L’ouverture d’un nouveau datacentre xScale à Paris aidera les entreprises à réussir leur transformation et à rivaliser sur la scène internationale », a déclaré Krupal Raval, directeur général xScale d’Equinix.

PA9x à Paris Région

PA9x sera le neuvième datacenter de la firme dans l’Hexagone, et son second centre xScale local, après le PA8x de Pantin. PA9x sera lui aussi installé sur le campus francilien* où sont hébergés des sites « IBX » (International Business Exchange) du fournisseur américain.

« En ces temps incertains, les responsables du numérique cherchent à créer des infrastructures agiles et interconnectées à leurs écosystèmes. Pour répondre à ces besoins et aider ses clients à se préparer à l’avenir, Equinix offre aux entreprises parisiennes une connectivité rapide, privée et extrêmement sécurisée », a expliqué Régis Castagné, directeur général d’Equinix France. Selon le dirigeant, « le marché local reste une destination prisée pour les entreprises internationales, dont la transformation des systèmes d’information est en grande partie axée sur l’adoption du multicloud ».

L’ouverture du datacentre PA9x d’Equinix est prévue au premier trimestre 2021.

* Saint-Denis, Aubervilliers et Pantin (Seine-Saint-Denis), Courbevoie (Hauts-de-Seine).