ERP Cloud : Sage Intacct Manufacturing débarque en France

La solution sectorielle de gestion en mode cloud Sage Intacct Manufacturing est lancée en France. PME et ETI de l’industrie manufacturière sont ciblées.

En 2017, l’éditeur britannique Sage rachetait pour 850 M$ Intacct, fournisseur américain de solutions de gestion en mode cloud. Cinq ans plus tard, Sage annonce lancer en France l’offre Sage Intacct Manufacturing.

« En complément des solutions Sage 100 Production et Sage X3 Manufacturing – qui depuis plusieurs années adressent respectivement les petites entreprises et le marché de grandes entreprises – Sage Intacct Manufacturing apporte une réponse métier et technologique novatrice aux enjeux des PME de l’industrie manufacturière », explique dans un communiqué Rob Sinfield, vice-président produit de Sage.

L’offre cible ainsi, en France, les entreprises de 20 à 499 salariés du secteur industriel qui ont engagé la numérisation de leur activité.

Production manufacturière et négoce

Voici d’autres points à retenir concernant l’offre :

– Sage Intacct Manufacturing est un nouvel outil sectoriel – production et négoce – de planification des ressources d’entreprise (ERP) accessible en tant que service (SaaS), en contrepartie d’un abonnement.

– L’outil permet aux utilisateurs de suivre en temps réel leurs opérations. Ils peuvent ainsi gérer leurs approvisionnements, leurs stocks et inventaires, la fabrication et l’assemblage, sans oublier la relation fournisseurs via une même interface .

– L’offre repose sur une plateforme technique « multi-pays, multi-langue et multidevises ». Elle utilise le cloud public (AWS), dans un premier temps.

Sage Intacct Manufacturing est disponible pour les clients en France, soit seule, soit intégrée aux capacités de gestion financière de Sage FRP 1000. Elle est proposée par le réseau de partenaires et revendeurs à valeur ajoutée certifiés Sage.

La France est le premier pays couvert dans le cadre du déploiement internationale de la solution.

Bien d’autres acteurs s’activent sur le segment « midmarket » de l’ERP cloud, des poids lourds du logiciel d’entreprise, dont Microsoft, Oracle et SAP, à des acteurs de plus petite taille, parmi lesquels les éditeurs français Cegid et Divalto.

(crédit photo via Pexels)