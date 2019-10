ESN 2019 : le Top 10 en France

« Les ESN appliquent les méthodes et les outils qu’elles proposent à leurs clients pour accélérer leur propre transformation : incarnation de la fonction innovation, mise en place de challenges d’open innovation, création d’incubateurs ou de pépinières, co-investissement aux côtés de leurs clients… l’innovation est dans l’ADN des ESN ! L’innovation est encore majoritairement orientée produit et donc croissance de l’activité et dans une moindre mesure liée au process qui permet de gagner en rentabilité. L’intelligence artifcielle est le domaine technologique qui progresse le plus et devance en 2018 le cloud. » commente Maguelone Bedrines, -Directrice marketing et partenariat – de la Fondation F. Iniciativas

« La majorité des ESN françaises considère la France comme le marché le plus porteur en 2018 et à horizon 3 ans. Si la dynamique du marché français est réelle et se concrétise par un taux de croissance organique soutenu des répondants, l’attractivité surreprésentée du marché national reflète le faible degré d’internationalisation de nos acteurs français. En moyenne, seuls 18% du chiffre d’affaires sont réalisés à l’étranger avec une très forte disparité en fonction de la taille des ESN. Les grands acteurs ont franchi très tôt le cap de l’international et opèrent la majorité de leur activité à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, premier marché mondial. » détaille Xavier Niffle Associé de KPMG Technology, Media, Telecommunications, Practice ESN.

d’entre elles avec comme priorité l’acquisition de nouveaux talents. Cette propension du secteur à combiner croissance externe et interne est un puissant accélérateur pour atteindre une taille critique, développer de nouvelles expertises et de nouvelles zones géographiques. » explique Guillaume Cauchois, Head of Technology M&A de KPMG Corporate Finance.

