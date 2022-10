ESN : Alter Way gagne la Nouvelle-Aquitaine

A La Rochelle, Alter Way constitue un centre de production du cloud management et des services associés, du DevOps au GreenOps.

Alter Way a officialisé l’ouverture de sa huitième agence. Celle-ci est implantée à La Rochelle (Charente-Maritime).

L’entreprise de services du numérique (ESN) n’est plus une filiale d’Econocom, mais depuis l’automne 2021 du groupe Smile, référence française de l’intégration et de l’infogérance de solutions open source. Ainsi soutenue, l’entité veut renforcer sa présence en région Nouvelle-Aquitaine.

Aussi, l’ouverture de l’agence s’accompagne d’un plan de recrutement. Alter Way dit investir dans l’amélioration des espaces de travail et des possibilités de télétravail de ses collaborateurs.

L’agence rochelaise vient s’ajouter à celles de Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Montpellier et Casablanca. Actuellement, l’ESN emploie près de 180 spécialistes du Cloud d’infrastructure et du DevOps. La société veut renforcer ses effectifs en 2023.

Cloud management, DevOps et GreenOps

A La Rochelle, l’ambition affichée est de constituer un nouveau centre de production du cloud management. Les services managés associés sont également promus : DevOps, infrastructure en tant que code (IaC), conteneurs ou encore IT hybride.

Il s’agit, par ailleurs, de renforcer la proximité entre les équipes Alter Way et les entreprise, des PME aux grands comptes implantés en Charente-Maritime et dans d’autres départements de la région Nouvelle-Aquitaine.

Sans oublier de pousser l’offre GreenOps du prestataire, avec 70 consultants certifiés, à ce jour. Le but étant d’optimiser l’empreinte environnementale dans le cloud des clients.

On note qu’Alter Way fait partie des signataires de Planet Tech’Care, une initiative que pilote Véronique Torner la co-fondatrice et directrice générale de l’ESN. Par ailleurs, l »entreprise compte parmi ses partenaites Greenly, membre de la #FrenchTechGreen20 et de Numeum.

Dans le giron de Smile, Alter Way veut pouvoir « contribuer à la création du futur champion européen de l’open source et du numérique responsable ». Aussi, pour favoriser la progression de ses équipes, Alter Way déclare s’engager à investir dans « la formation, la certification et la veille technologique ».