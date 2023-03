ESN : Atos cède Sislog, son éditeur de logiciel de Supply Chain

Atos poursuit son » projet de transformation » avec la cession de Sislog, son éditeur espagnol d’un logiciel de gestion d’entrepôt (WMS), à Hardis Group, l’ESN grenobloise classée au 40ème rang du classement 2022 de Numeum.

Le montant de la transaction n’est pas communiquée mais l’acquéreur présente Sislog comme un éditeur jouissant d’une » une solide réputation dans le domaine des logiciels de gestion d’entrepôt dans la péninsule ibérique. »

Sislog revendique près de 100 clients en Espagne, au Portugal et en Amérique du Sud avec 60 collaborateurs.

Atos cherche toujours une solution pour Evidian

L’opération intervient parallèlement à la présentation des résultats 2022 d’Atos qui affiche un chiffre d’affaires de 11,34 milliards € ( + 4,6%) pour un bénéfice net négatif légèrement supérieur à 1 milliard, près de trois fois moins qu’il y a un an.

Autre information : son programme de cessions évalué à 700 millions € serait déjà sécurisé à près de 80%. L'ESN cite ainsi la cession de sa participation de 2,5% dans Worldline en juin 2022, la cession de ses activités en Italie en novembre 2022, et de son activité Unify ( communications unifiées) à Mitel en janvier 2023.

Mais le grand chantier de la cession d’une participation minoritaire dans Evidian, qui regroupe ses activités Cybersécurité et Cloud, reste suspendu à "un accord stratégique et technologique de long terme" avec Airbus.

Atos confirme " avoir reçu une offre indicative non-engageante d'Airbus pour conclure un accord stratégique et technologique de long terme et acquérir une participation minoritaire de 29,9% dans Evidian " et " poursuivre les discussions afin de mener un processus de due diligence ".

Pour autant, un actionnaire d'Airbus ( le fonds TCI qui en détient 3%) dénonce l'opération et s'active pour dézinguer le projet. De quoi refroidir la direction de l'ESN qui prévient que " aucune certitude ne peut être apportée quant à l’issue des négociations et à la conclusion d'un ensemble d'accords définitifs entre les parties ".

Tech Foundations ( Infogérance) intéresse Daniel Kretinsky

Mais la bonne surprise pourrait venir du côté de « Tech Foundations », son activité d'infogérance en mauvaise posture. Selon Le Monde, Atos aurait engagé des discussions avec Daniel Kretinsky en vue de son rachat par l'industriel tchèque .

Avec 48 000 personnes dans le monde, l'activité d'infogérance pèse 6 milliards € de chiffre d'affaires mais nécessiterait plus d'un milliard d'investissement pour une relance de son activité dont "750 millions € rien qu’en frais de restructuration." selon le quotidien.