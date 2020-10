ESN : Atos se renforce dans la cybersécurité et la relation Client

Dans le contexte du Covid-19 qui met les budgets IT sous pression, Atos continue ses emplettes pour renforcer ses actifs sur trois domaines clé de l’IT.

Après la reprise de digital.security, la filiale Cybersécurité d’Econocom, l’ESN annonce l’acquisition de SEC Consult et de ses 200 consultants, spécialisé dans le conseil en cybersécurité, les tests d’intrusion et les opérations en red teaming sur les marchés allemand, autrichien et suisse ainsi que sur la zone APAC (Singapour, Thaïlande, Malaisie) et en Amérique du Nord.

Autre terrain d’investissement : la gestion de la relation client avec Eagle Creek, un spécialiste des implémentations Salesforce, qui exerce en Amérique du nord, et le français Edifixio qui propose aussi une offre de services d’intégration autour de AWS et Microsoft Azure.

« Le Cloud et Salesforce continuent d’être des moteurs de la croissance d’Atos » explique Yannick Tricaud, directeur général Europe du sud chez Atos.

Les trois acquisitions devraient être finalisées d’ici la fin de l’année mais aucun montant de transaction n’est communiqué.

