ESN : Atos va investir 2 milliards sur son offre Cloud

Regrouper son offre Cloud sous une marque unique et investir 2 milliards € sur cinq ans sont les deux axes choisis par Atos pour accélérer sur un des rares segment de l’IT en croissance.

Dans le secteurs des ESN fragilisées par la crise du Covid-19, la seule certitude est que le Cloud représente un vecteur de croissance solide. Atos a donc regroupé ses offres sous une marque ombrelle « Atos OneCloud » assorti d’un investissement de 2 milliards sur cinq ans.

» Atos OneCloud est conçu pour être modulaire, permettant aux clients de migrer leur environnement entier vers le Cloud, ou bloc par bloc. Ces investissements permettront de renforcer l’ensemble de ses capacités complètes Cloud, d’étendre son vivier de certifications d’experts, d’accélérer la concrétisation des efforts de R&D, de poursuivre les investissements Cloud au service des clients et de multiplier les acquisitions. » explique l’ESN.

Comment Atos va-t-il ventiler ses investissements ? Outre la montée en puissance des compétences internes, Atos compte de multiplier les acquisitions, le moyen le plus rapide d’accroitre ses parts de marché et de renforcer ses équipes d’experts, dont le recrutement est long et couteux.

Atos multiplie les rachats dans ce domaine mais aussi dans la cybersécurité.

