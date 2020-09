ESN : Avanade France reprend Azeo

La filiale française du premier intégrateur mondial de solutions Microsoft va renforcer sa présence en Nouvelle Aquitaine avec la reprise d’Azeo, partenaire premium de l’éditeur dans l’hexagone. Le montant de l’acquisition n’est pas communiqué.

Crée en 2010, Azeo revendique un chiffre d’affaires, sur son site, de 27 millions € mais ne publie pas ses comptes. Parmi ses références clients, on relève des grands comptes ( Banque de France, Total, Suez, Accor Hotels, etc)

« Azeo compte plus de 250 employés spécialisés sur les offres d’applications et d’infrastructures cloud, d’environnement de travail moderne, d’analytique, d’IA et d’IoT. Ses équipes rejoindraient Avanade pour accompagner les clients de l’Hexagone dans leur transformation digitale basée sur la plateforme Microsoft » indique le communiqué de presse.

L’ESN est présente sur cinq sites : Boulogne-Billancourt, Bordeaux, Lyon, Nantes, Toulouse.

« Azeo est un partenaire Microsoft premium reconnu sur le marché, Leurs experts viendraient compléter notre propre expertise et leur présence à Bordeaux nous permettrait d’avoir un ancrage dans une région clé de la communauté technologique française. Ensemble, nous assurerions un accompagnement au plus près de nos clients dans toutes les régions de France. » explique Emmanuelle Berthier, directrice générale France d’Avanade.

