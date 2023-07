ESN : Capgemini maintient son avance en France

Malgré l’inflation et les incertitudes économiques, 2022 fut une année de croissance pour le marché national des services numériques (+6,6%) et plus encore pour le top 10 des ESN en France (+10,9%). La tendance devrait se poursuivre en 2023.

Parmi les entreprises de services du numérique (ESN) les mieux orientées on retrouve Capgemini. Le groupe reste le chef de file du classement des 10 premières ESN en France tel que publié par le cabinet de conseil PAC via le service SITSI. Comme explique dans un billet de blog Franck Nassah, SVP digital business innovation de PAC France, « les offres de bout en bout sur des sujets aussi bien IT (information technology) que OT (operational technology) de la part de Capgemini (via Capgemini Engineering) ont connu un très fort succès en 2022 ».

En outre, le groupe très présent sur les segments cloud, data, sécurité et durabilité, devance encore largement la seconde ESN du marché français, à savoir Sopra Steria. En forte croissance globale, la société présidée par Pierre Pasquier, Sopra Steria axe sa stratégie vers de grands comptes qui lui renouvellent leur confiance. Par ailleurs, le groupe étend son positionnement vers des domaines porteurs : cloud, IA, données, cybersécurité.

De son côté, Accenture a connu une année 2022 « exceptionnelle ». Ce qui lui a permis de retrouver la troisième marche du podium France, devant Orange Business.

10 premières ESN en France en 2022

PAC livre les estimations suivantes (top 10 des ESN en fonction des revenus 2022) :

Rang ESN & ICT Chiffres d’affaires France (en millions €) 1 Capgemini 3 792 (+12% en un an) 2 Sopra Steria 2 141 (+9%) 3 Accenture 1 914 (+23%) 4 Orange Business 1 729 (+8%) 5 Atos 1 574 (+4%) 6 CGI 1 244 (+16%) 7 IBM 797 (+11%) 8 Inetum 797 (+7%) 9 Neurones 627 (+14%) 10 DXC 565 (-4%)

Sur l’année en cours, la croissance du marché des services numériques pourrait ralentir. La « pénurie de ressources » resterait « la préoccupation centrale de toute la profession », des DSI aux offreurs, relève le cabinet européen d’analyse et de conseil.

Selon une autre source, l’organisation professionnelle Numeum, les ESN dans leur ensemble, segment le plus étendu du marché français des logiciels et services, profiteraient d’un chiffre d’affaires 2023 en hausse de +4,2% à 33,5 milliards d’euros.