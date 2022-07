ESN : Capgemini reste le chef de file incontesté du top 10 France

L’atonie de la demande n’est plus à l’ordre du jour. 2021 fut une année de reprise pour le marché des services numériques en France et la dynamique devrait se poursuivre en 2022, observe SITSI*, le service d’études de marché du cabinet de conseil PAC (teknowlogy Group).

Quelles entreprises de services du numérique (ESN) sont les mieux positionnées ?

Capgemini reste le chef de file incontesté du classement des 10 premières ESN en France publié par SITSI. Comme l’indiquent dans un billet de blog Franck Nassah et Vincent Malka, respectivement SVP digital business innovation et directeur PAC France, « la croissance organique de Capgemini est restée impressionnante et bien au-dessus du marché en 2021. »

En outre, le groupe fort de l’intégration d’Altran, et malgré des tensions, devance largement la seconde ESN du marché français, à savoir Sopra Steria. Société présidée par Pierre Pasquier, Sopra Steria bénéficie de la confiance renouvelée de grands comptes clients et étend son positionnement vers des domaines porteurs : cloud, données, cybersécurité.

Troisième au classement, Orange (Orange Business Services et Cyberdefense) « continue également sa belle progression et profite du split d’IBM en deux pour se hisser à la troisième place », et ce grâce à un positionnement « atypique et différenciateur », soit une forte culture technique réseau couplée à une expertise numérique et cyber, ajoutent les analystes.

Top 10 des ESN en France

1. Capgemini (3 390 millions € de chiffre d’affaires 2021, +11% de croissance)

2. Sopra Steria (1 961 M€ de CA 2021, +9% en glissement annuel)

3. Orange (1601 M€, +6%)

4. Accenture (1 550 M€, +6%)

5. Atos (1 489 M€, +3%)

6. CGI (1 085 M€, +2%)

7. Kyndryl (856 M€, -4%)

8. IBM (750 M€, +6%)

9. Inetum (745 M€, +2%)

10. DXC (589 M€, -11%)

On note que seules deux multinationales du classement ont vu reculer leur chiffre d’affaires, à savoir les groupes américains Kyndryl (-4%), du fait de la scission d’IBM, et DXC (-11%), dont l’année fiscale se termine le 30 mars.

Malgré tout, la croissance des revenus 2021 du top 10 a été plus élevée (+5,1%) que celle de l’ensemble du marché des ESN en France (+4,6%). La massification et l’optimisation IT profitant surtout aux grands groupes.

Qu’en est-il des perspectives ?

Cette année 2022, « malgré les incertitudes géopolitiques qui pèsent sur les indicateurs économiques de la France et de l’Europe, PAC n’observe pas, pour l’instant, d’impact significatif sur le marché des services », indique le cabinet européen d’analyse et de conseil.

*SITSI pour Software & IT Services Industry

(crédit photo © Shutterstock)