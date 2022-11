ESN : Caroline de Grandmaison, nouvelle Présidente de CGI en France

La féminisation des dirigeants des entreprises de services numériques en France se poursuit…tranquillement.

CGI, classée n°8 dans le classement 2022 de Numeum, annonce que Caroline de Grandmaison est nommée Présidente France et Luxembourg. Elle succède à Laurent Gerin qui est nommé Président Europe du Sud et Centres d’excellence de prestation de services Europe de l’Ouest et du Sud.

» Ces nominations font suite à la forte croissance de CGI en Europe de l’Ouest et du Sud, à travers notamment les acquisitions de CMC en Espagne ainsi que Harwell Management et Umanis en France. » inique l’ESN canadienne.

L’opération de rachat d’Umanis s’est déroulée en mars dernier pour environ 300 millions d’euros.

CGI, 8ème ESN en France

Depuis 2013, Caroline de Grandmaison dirigeait l’activité Consulting auprès des DSI ainsi que des fonctions achats, du contrôle de gestion et de la sécurité.

Elle a intégré CGI en 2012 à l’occasion du rachat de l’ESN britannique Logica qui avait elle même repris l’ESN française Unilog en 2005 où elle exerçait comme ingénieure d’affaires.

» Au cours de sa carrière, Caroline a accompagné ses clients dans la définition de leur stratégie d’organisation, de modernisation et d’externalisation des services IT puis a pris la responsabilité du développement de nos activités conseil dédiées aux fonctions métier. Plus récemment, Caroline a contribué au développement de nos activités pour les secteurs des communications, de la distribution, des énergies, utilities, produits de luxe et de grande consommation et de l’industrie à Paris dont elle avait la responsabilité jusqu’à présent. » précise CGI.

ESN : un secteur toujours en croissance

Selon les derniers chiffres de Numeum et KPMG, l’année 2021 a été marquée par une croissance de 12 % pour les ESN, une croissance jamais observée depuis la création de ce classement qui fête sa cinquième édition.

Ce sont les « game changers » de l’IT qui tirent leur croissance : le cloud (30%), le conseil en transformation digitale (17%) et la cybersécurité (15%). Dans ce contexte très porteur, le recrutement reste le point de crispation majeure pour l’ensemble des ESN, quelque soit leur taille. 34 % des recrutements réalisés en 2021 concernent des femmes

(+4%).