ESN : quelle dynamique pour l’industrie numérique ?

Syntec Numérique et KPMG ont livré leur étude « Grand Angle »* menée auprès de 200 entreprises de services du numérique (ESN) et de l’ingénierie conseil en technologies (ICT).

Que retenir de cette enquête ? Dans un contexte de crise sanitaire et économique, le chiffre d’affaires 2020 a diminué pour deux tiers des organisations interrogées. Certains acteurs s’en sortent mieux que d’autres, cependant. C’est notamment le cas des grands groupes de services et de conseil IT adressant les secteurs de la santé, des technologies/médias/télécommunications et des services financiers.

Les technologies et les prestations les plus demandées par les clients concernent le cloud computing, le conseil en transformation numérique et la cybersécurité.

Financement et gestion des talents

Qu’en est-il des PME des services IT ? 60% ont eu recours à un financement, un prêt garanti par l’État (PGE) dans 98% des cas, pour traverser la crise de 2020. Globalement, 89% des organisations ont opté pour le télétravail. Les partenariats (cités par 33% du panel) et la sous-traitance (32%) leur ont également permis de maintenir l’activité en temps de crise.

Du côté des embauches, les dates d’intégration ont été décalées, mais le processus a été « le plus souvent maintenu ». Les femmes sont minoritaires. 73% des recrutements 2020 des ECN ont concerné des hommes pour un salaire moyen à l’embauche de 37 185 euros.

Le contexte sanitaire et économique global reste incertain.

Selon une autre étude (Robert Half), la pandémie de Covid-19 perturbe encore les perspectives. 69% des dirigeants (DG, DAF et DSI) de moyennes et grandes entreprises disent vouloir « stabiliser » leurs effectifs au premier semestre 2021.

Malgré tout, Syntec Numérique et KPMG relèvent que 86% des ESN et ICT se déclarent confiantes (67%) ou très confiantes (19%) dans leur capacité de financement d’ici 2022.

*Ce panorama a été établi à partir de données collectées au 3e trimestre 2020 auprès de 200 ESN et ICT.