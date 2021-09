ESN et cybersécurité : Inetum acquiert Ilex International

Inetum va renforce son expertise dans la gestion des accès et des identités (IAM) en reprenant l’éditeur français Ilex International.

Inetum (ex-Gfi) poursuit ses opérations de croissance externe. Après le rachat de la filiale informatique du groupe de distribution espagnol El Corte Inglés en avril 2020, l’ESN se renforce dans la cybersécurité.

Contrôlée depuis 2018 par le fonds d’investissement qatari Mannaï, Inetum s’offre Ilex International. Crée en 1989, , l’éditeur français est un des plus anciens du secteur et propose une plateforme globale pour la gestion des identités et des accès.

Une antériorité qui lui permet d’afficher des références comme Crédit Agricole, Canal Plus, Generalli, Société Générale ou le Groupe La Poste. Elle a renouvelé récemment un accord de collaboration, initié en 2011, avec Airbus Cybersecurity pour fournir une une solution pré-packagée d’IAM.

Le montant de la transaction n’est pas communiqué.

» Ilex va être intégrée au sein de la Global Business Line Software d’Inetum, dirigée par Martin Hubert, Directeur de la Global Business Line Software d’Inetum et sera associée commercialement aux activités de Conseil et d’Intégration du Groupe dans le même domaine, afin de créer une proposition de valeur complète et unique à déployer au niveau international. » détaille Vincent Rouaix, Président Directeur Général d’Inetum.