ESN : Gfi devient Inetum

Ne l’appelez plus Gfi. L’ESN dirigée par Vincent Rouaix change de nom et devient Inetum.

« Un nom qui revendique son esprit entrepreneurial, ambitieux et de conquête. Un nom qui puise ses racines latines dans le mot « incrementum” signifiant « croissance » » explique un communiqué.

Présent dans plus de 26 pays, l’ESN compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros.

En avril dernier, l’ex Gfi avait annoncé le rachat de la filiale informatique du groupe de distribution espagnol El Corte Inglés. L’Espagne est désormais son second marché avec 32 % de son chiffre d’affaires réalisé en 2019.

We have changed, we have matured in line with changing society, the emergence of new markets and new technologies. Discover our new identity!

Today we are Inetum #Positivedigitalflow#WeAreInetum pic.twitter.com/xeBFadXAuI

— Inetum (@inetum_world) October 1, 2020