ESN : Gfi se renforce en Espagne

Alors que les ESN souffrent déjà des conséquences de la crise du Covid-19, Gfi a finalisé le rachat de Informática El Corte Inglés (IECISA), la filiale informatique du géant de la distribution El Corte Inglés, annoncé en décembre.

Le montant de l’acquisition n’est pas dévoilé mais elle permet à l’ESN d’atteindre un chiffre d’affaires (CA) de 2,3 milliards € en 2019. Sa répartition évolue puisque l’Espagne représente désormais 32 % du CA devant le Benelux avec 14% tandis que le France reste son premier marché avec 42%.

El Corte Inglés restera un client majeur de Gfi en Espagne avec un contrat sécurisé de 40 millions € par an sur cinq ans a déclaré Vincent Rouaix, PDG du groupe, sur BFM Business.

Avec 7000 salariés, IECISA a réalisé 703 millions € de CA en 2019 contre 1,6 milliard € pour Gfi. Le groupe va compter désormais 27 000 salariés.

Rappelons que Gfi est détenu par le groupe qatari Mannai.

Lire : le top 10 des ESN en France

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.