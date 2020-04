ESN : l’industrie numérique se prépare à surmonter la crise

Le second baromètre Covid-19 du secteur publié par Syntec Numérique le confirme : le chiffre d’affaires de l’industrie est impacté par la crise. Mais ses entreprises de services du numérique (ESN), du logiciel et du conseil en technologies préparent la reprise.

70% des 176 dirigeants interrogés en ligne disent avoir réfléchi à un plan de relance de leur activité. Mais le contexte est troublé. 81% anticipent désormais une baisse de 25% en moyenne de leur chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2020.

Comment l’expliquer ? Seuls 6 projets IT sur 10 démarrés avant la crise ont été maintenus. De surcroît, les prévisions de prise de commande pour les mois d’avril à juin ont été révisées à la baisse par 95% du panel.

Pour maintenir leur trésorie à flot, 60% des répondants ont déjà eu recours aux délais de paiement d’échéances sociales/fiscales ou le prévoient. Par ailleurs, 40% bénéficient de prêts garantis par l’État. Pour tous, « le numérique fait partie des solutions de relance », , a déclaré Godefroy de Bentzmann (Devoteam), président de Syntec Numérique.

95% prévoient une accélération de la numérisation des organisations et des processus suite à la crise du Covid-19. Des poches d’opportunités commerciales existent.

« On s’attend à ce que nos clients sécurisent leurs infrastructures cloud et investissent massivement dans la cybersécurité, pour assurer les nouveaux risques inhérents à l’usage massif du télétravail qui va durer », a ajouté Godefroy de Bentzmann.

99% des ESN et des éditeurs du panel ont eux-mêmes opté pour le télétravail. Une organisation sur deux envisage un redémarrage de l’activité étalé sur plusieurs mois.

(crédit photo : via pexels)

