ESN : Inetum se renforce avec trois acquisitions

Inetum, ex Gifi, poursuit son objectif de se hisser dans le Top 3 des ESN de l’Hexagone avec l’acquisition de trois entreprises de services numériques.

Reprise par le fonds Bain Capital Private Equity en janvier 2022, Inetum ne communique aucune information financière sur l’opération.

Spécialisé sur l'offre Salesforce, 47QUAI va renforcer la "Salesforce Global Practice d’Inetum". Crée en 2018, elle revendique 42 collaborateurs. « Une acquisition qui renforce la practice Salesforce d’Inetum, déjà Summit Partner, le niveau le plus élevé avec Salesforce, et dispose ainsi d’une équipe d’experts de plus de 200 collaborateurs », déclare Normann Hodara, le directeur

général France d’Inetum.



Autre acquisition : VISEO Dynamics, la division dédiée aux logiciels Microsoft Dynamics de l'ESN Viseo, qui compte plus de 330 experts en France.

Enfin, la dernière acquisition concerne Proceed, un intégrateur français spécialisé sur la plateforme ServiceNow, proposant une variété de solutions, notamment ITSM, ITOM, CSM et les solutions RH.