ESN : Interway reprend Odéolis

L’ESN basée à Vitrolles a été choisi par le Tribunal de Commerce de Paris pour reprendre les actifs et la majorité des salariés d’ Odéolis, spécialiste des équipements de transaction et de libre service, qui était en redressement judiciaire.

Nouvelle opération de croissance externe pour Groupe Interway avec la reprise des actifs d’Odéolis qui était en redressement judiciaire. Le premier a été choisi par le Tribunal de Commerce de Paris pour reprendre les actifs et 90% des salariés du second.

» Les deux entités ayant le même cœur de métier, l’intégration des équipes sera complète et rapide. Majoritairement satisfaits de leur ancien prestataire, les clients historiques d’Odéolis ont également approuvé cette reprise, rassurés par l’expertise, la solidité et la vision du business d’Interway. » affirme le repreneur dans un communiqué.

Spécialiste des équipements de transaction et de libre service. Odéolis, qui compte 70 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 11 millions € en 2019.

De son côté, Groupe Interway et ses 600 collaborateurs prévoit un chiffre d’affaires de 48 millions € en 2020. Son offre comprend des services managés de support et d’exploitation, la monétique et et les réseaux télécoms, notamment avec le déploiement des SD-WAN.

Cette opération fait suite au rachat de SIS en 2017 et de InStore Solution en 2019.

Lire : le Top 10 des ESN en France